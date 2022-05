Wszystkie te nowości zostały przygotowane w oczekiwaniu na mniej lub bardziej rychłe zamknięcie starszych serii. To zaczęło się w 2018 roku, gdy kurtyna zapadła na takie hity jak "House of Cards", "Daredevil" czy "Sense8". Netflix zawsze miał jednak w zanadrzu coś nowego. Wyprzedzał narzekania fanów, że "nie ma co oglądać" i za każdym razem dostarczał zawczasu kolejny serialowy fenomen. Na miejsce "House of Cards" czy "Narcos" od razu miał "Altered Carbon", "Chilling Adventures of Sabrina" i "Narcos: Meksyk". Czasem przestrzeliwał, ale nigdy nie stawiał wszystkich swoich pieniędzy na pojedynczą produkcję, więc nie groziła mu żadna poważna zapaść.