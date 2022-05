Obi-Wan mógł mieć dzieci! Kathleen Kennedy to Rowling świata "Star Wars"

Bardziej prawdopodobne jest to, że producentka zajmuje się franczyzą, którą się nie jara i gada głupoty (nie byłby to przecież pierwszy raz). Kathleen Kennedy też co rusz pokazuje, że nie ma za grosz pokory i nie umie przyznać się do błędu: czy to w kwestii "Hana Solo", czy to braku planu na trylogię sequeli, czy to braku kogoś pokroju Kevina Feige'a w Odległej Galaktyce.