Ray Liotta - jak donosi serwis "Deadline" - zmarł we śnie i nagle, przebywając akurat na Dominikanie. Kręcił tam zdjęcia do swojego nowego filmu - "Dangerous Waters". Informację o jego śmierci potwierdziła niedawno Jennifer Craig, przedstawicielka artysty. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, jednak mówi się, że to efekt choroby - kilka miesięcy temu reporterzy uchwycili aktora na zdjęciach, na których wyglądał na bardzo osłabionego. Podobno poruszał się z trudem.