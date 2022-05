Niefortunnie dla samego Spacey'a, informacje o kolejnych oskarżeniach pojawiły się w momencie, gdy aktor powoli powracał do branży. Ostatnio zagrał w filmie "L'umo Che Disegno Dio" włoskiego reżysera Franco Nero. Z kolei na festiwalu w Cannes zaprezentowano dwa filmy z jego udziałem: "Peter Five Eight" i "Gateway To The West".



A przecież to tylko kolejne z wielu oskarżeń cenionego niegdyś celebryty o przemoc seksualną. Zaczęło się w 2017 roku - aktor Anthony Rapp powiedział wówczas "Buzzfeed News", że kiedy miał 14 lat, Spacey próbował go uwieść. Później poszło już z górki i hollywoodzkiego gwiazdora zaczęło oskarżać coraz więcej osób. Wtedy jego kariera podupadła.



Biorąc pod uwagę naprawdę pokaźną grupę oskarżających Spacey'a facetów (to by było tyle na temat uwielbianej przez niektórych teorii, według której to kobiety oskarżają gwiazdorów, by wycisnąć z nich kasę), można założyć, że aktor ma swoje za uszami. Oczywiście - niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, ale na miejscu filmowych twórców wstrzymałbym się z zatrudnianiem tego człowieka przynajmniej do końca wszystkich wytoczonych przeciw niemu procesów. Zbyt wiele wskazuje na to, że ikoniczny Kevin Spacey to pospolity seksualny drapieżca.