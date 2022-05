Widzicie tę paskudną dysproporcję? Jeśli nie wiecie, z czego wynika, to nie najlepiej, bo sprawa jest dość oczywista - podpowiem, że ma to wiele wspólnego z płcią jednej strony i hollywoodzką popularnością drugiej. Na płaszczyźnie odbioru publicznego podobne starcia to Dawid przeciw Goliatowi.



Na długo przed Amber wiarygodność oskarżających popularnych gwiazdorów kobiet była szeroko podważana - i to nawet wówczas, gdy sąd orzekał na ich niekorzyść. Z Heard było znacznie gorzej - publiczność rozerwała ją na strzępy.



To, co wyżej napisałem, nie oznacza, że w tym konkretnym konflikcie stoję po stronie aktorki. Przeciwnie - uważam, że ma ze sobą olbrzymi problem i potrzebuje pomocy specjalistów. Wielokrotnie powtarzałem, że nie wiem, co działo się za zamkniętymi drzwiami tej pary, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Heard faktycznie gnębiła Deppa psychicznie i fizycznie (co zresztą nie oznaczałoby, że bez wzajemności). Co gorsza, 36-latka wyrządziła ogromną krzywdę wielu innym kobietom, które będą od teraz postrzegane przez jej pryzmat (tak jakby dotychczas miały łatwo), a ich oskarżenia będą bagatelizowane lub negowane przez jeszcze potężniejsze grono obrońców męskiej niewinności. I to jest olbrzymi problem.