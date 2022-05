Związek Johnny'ego Deppa i Amber Heard był krótki, ale, jak się później okazało intensywny. Poznali się w 2011 roku na planie "Dziennika zakrapianego rumem". Zakochali się w sobie podczas promocji filmu i pobrali w 2015 roku. Już rok później aktorka złożyła pozew o rozwód. Małżonkowie doszli do porozumienia i ugody. Wydawało się, że to koniec sprawy i każde pójdzie swoją drogą. Nic bardziej mylnego.



W 2018 roku na łamach "The Washington Post" pojawił się felieton Amber Heard, w którym wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Chociaż nie wymieniła Johnny'ego Deppa z nazwiska, wszyscy zaczęli nazywać go agresorem. Został on poproszony o zrezygnowanie z roli Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta", co też uczynił. To był początek jego upadku. Hollywood i opinia publiczna zwróciła się przeciwko niemu, dlatego w 2019 roku postanowił pozwać swoją eksmałżonkę o zniesławienie. Proces rozpoczął się kilka tygodni temu.