Johnny Depp miał pomóc Amber Heard dostać rolę w "Aquamanie"

Johnny Depp załatwił Amber Heard rolę Mery w "Aquamanie"? Podczas trwającego właśnie procesu o zniesławienie, gwiazdor "Piratów z Karaibów" ponownie zasiadł na miejscu dla świadka, aby złożyć zeznania. Przesłuchiwany przez swoich prawników został zapytany, czy przypomina sobie, jak to jego eksmałżonka powiedziała, że nie pomógł jej dostać się do widowiska DC. "To nie do końca prawda" - stwierdził aktor.



O ile Amber Heard uważa, że dostała rolę w "Aquamanie" dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy, wersja Johnny'ego Deppa jest nieco inna. Nie mówił on o stawaniu na uszach, aby jego ówczesna małżonka trafiła do hitu na podstawie komiksów DC, ale miał w tym skromny udział. Zadzwonił bowiem do kogo trzeba, a przecież miał wtedy jeszcze bardzo mocną pozycję w Hollywood.