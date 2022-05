Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Fagata dołączyła do osób promujących płatki śniadaniowe Yummer's, sygnowanych przez Team X (w listopadzie zeszłego roku Biedronka wprowadziła je do swojej oferty). Yummer's są znani z produkowania płatków z influencerami na kartonach (i ich polaroidami w środku), nikogo nie zdziwiły więc nowe ogłoszenia. Jedno to dwa nowe smaki płatków Natsu&Dubiel (truskawka z białą czekoladą oraz słony karmel), a kolejne to dołączenie Fagaty (wata cukrowa).



Gorzej, że to okropne i odczłowieczające hasło o "planie B" zostało wykorzystane jako hasło reklamowe, które widzimy np. w centrum Warszawy. Wiemy doskonale, jaka grupa wiekowa jest jej targetem.



Oczywiście, dzieciaki w tym samym wieku to ogromna część widzów Fagaty i podobnych youtuberów. I ja wiem, że z marketingowego punktu widzenia wykorzystanie głośnej w sieci dramy do promocji swojego produktu ma ogrom sensu. Wiem też, że to nie tak, że jej treść może na kogoś realnie wpłynąć - a jednak w pewnym sensie normalizuje ten użytkowy rodzaj stosunku do drugiego człowieka. Przeszkadza mi to. I myślę sobie, że to dość paskudne, że zamiast zakopać temat, ostentacyjnie się go promuje, by wycisnąć z niego - o ironio - kasę. Nic na to nie poradzę.