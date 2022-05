Nie ma nic dziwnego w tym, że młodszemu pokoleniu nie podoba się taka forma ekspresji czy że jej nie rozumie. Nie ma nic złego w tym, że woli inne rytmy, że nie interesuje go literatura. To może być co najwyżej przykre dla mnie albo dla ciebie, ale nie jest obiektywnie czymś złym, bo być może to dowód na to, że boomerzy odwalili słabą robotę. Co jest w tym wszystkim najgorsze, to wybijające się ignorancja, pogarda, niechęć. I to jeszcze zanim cokolwiek się zobaczyło czy przesłuchało. Kompletna niewiedza, która sprowadza się do zabawnych komentarzy, że Masłowska chciała się inspirować Mery Spolsky, ale jej nie wyszło. Iks, kurde, żeby nie powiedzieć gorzej, de. Trudno to traktować poważnie, choć jest pisane z pełnym dostojeństwem. Bo nie jest złym nie wiedzieć. Ale robić ze swojej niewiedzy swój atut jest śmieszne. To jak te durne pytania w komentarzach pod postami Pudelka "a kto to jest, że o nim piszecie?!". No poklikaj w tym internecie, myszka się nie zepsuje, wskazujący palec służy jeszcze do czegoś innego niż tylko dłubania w nosie.