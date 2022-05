Bardziej niegrzecznego serialu animowanego aktualnie nie znajdziecie. Twórcy "Fairfax" bezlitośnie wyśmiewają podejście do życia współczesnych nastolatków. Grupa uczniaków chce tu bowiem zostać sławnymi influencerami. Zrobią wszystko, aby osiągnąć swój cel. Wiecie, co to oznacza? Jeśli tak możecie nieźle się uśmiać, oglądając tę produkcję. Jeśli nie to oglądając ten tytuł, możecie się mocno zdziwić.



Premiera serialu na Amazon Prime Video: 10 czerwca.