Mamy tutaj do czynienia z konfliktem między dwoma, bardzo istotnymi wartościami: prawem do prywatności i odpowiedzialnością rodziców za dziecko. W jaki sposób mądrze pogodzić te dwie wartości, które siłą rzeczy czasami będą sobie wzajemnie zaprzeczać?



Rodzice mają dobre intencje. To nie jest tak, że oni chcą to dziecko uwięzić. Nie powinniśmy tutaj mówić o błędach czy winie. Oni po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. A mogliby po prostu zaufać swoim dzieciom. Bo życie zawsze sobie znajdzie ścieżkę do tego, żeby być, nie do tego, żeby się ograniczać. Jeżeli to dziecko będziemy zamęczali wykładami pt. "To było skrajnie nieodpowiedzialne" czy "Nie zgadzam się na to, co zrobiłeś", to po stronie tego nastolatka rodzą się poczucie winy, wstyd, złość na rodziców.



Przecież dziecko jest dziełem rodziców. Nie można go ukarać za to, że żeśmy je tak stworzyli i tak ulepili. Powtarzam: liczy się akceptacja i jeszcze raz akceptacja. Przy czym często też taką trudnością jest, że ojciec nie uczestniczy w bliskości z dzieckiem z powodu swojej pracy, uzależnień lub takiej emocjonalnej dezercji z rodzinnego gniazda. Wtedy ten nastolatek nie zna granic, bo nikt mu ich nie wytyczył. Nie uprzedził, że należy się posuwać tylko do pewnego punktu. Wszystko dlatego, że tego ojca nie ma fizycznie lub emocjonalnie.