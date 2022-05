Podcasty kryminalne już was nudzą? Allegro ma rozwiązanie. Rozpoczyna właśnie zupełnie nowy cykl czterech serii podcastowych. Na "Archipelagu Allegro" dowiecie się, czy seks i wolność chadzają ze sobą w parze, co ma wojna w Ukrainie do sportu, jak wygląda sekretne życie rośli i czy przypadkiem nie powinniście zacząć swego życia od nowa.



"Archipelag Allegro" to cztery serie różnorodnych podcastów, w których pisarze i pisarki podzielą się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na wybrane tematy. Wśród gospodarzy kolejnych cyklów jest dziennikarz sportowy Zbigniew Rokita, autorka "Nielegalnych związków" Grażyna Plebanek, botaniczka i eseistka Urszula Zajączkowska i nauczycielka mindfulness Zuzanna Ziomecka.