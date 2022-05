Seria "Miłość, śmierć i roboty" liczy już trzy odsłony, co łącznie daje 35 odcinków. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła animacji, inne stoją na zdecydowanie gorszym poziomie. Można nawet odnieść wrażenie, że Netflix trochę zmarnował potencjał tej marki science fiction. Na szczęście my widzieliśmy już wszystkie filmy krótkometrażowe i jesteśmy w stanie polecić wam najlepsze, żebyście nie musieli marnować czasu.