Amber Heard mówiła, że Depp zepchnął swoją byłą ze schodów. Kate Moss wyjaśniła to przed sądem

Zeznania Kate Moss nie pokrywają się z tym, co powiedziała Amber Heard. Oznacza to, że znowu została ona przyłapana na mijaniu się z prawdą, chcąc oczernić swojego eksmałżonka. To nie pierwszy raz, kiedy udało się podważyć jej wiarygodność. Fani Johnny'ego Deppa mają więc kolejne już powody do radości podczas trwającego do piątku procesu.