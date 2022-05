"Aquaman 2" zapowiada się na kolejną burzliwą i pełną kontrowersji produkcję z katalogu Warner Bros. Wszystko przez Amber Heard, z którą od kilku tygodni procesuje się jej były mąż Johnny Depp. Na ten moment nie sposób stwierdzić, kto wygra sądową batalię, ale w oczach opinii publicznej aktorka stała się osobą kompletnie niewiarygodną. Dlatego w ramach zemsty pragną dla niej tego samego, co spotkało Deppa - wyrzucenia ze wszystkich projektów nad którymi pracuje. Począwszy od "Aquaman and the Lost Kingdom".



Wygląda na to, że stworzona przez nich petycja i ogólny internetowy szum nie pozostały bez wpływu na decyzje szefów Warner Bros. Firma autentycznie chciała pozbyć się Amber Heard z obsady sequela. Jej przedstawiciele twierdzą co prawda, że powodem była słaba chemia między aktorką a Jasonem Momoą, ale trochę trudno w to uwierzyć. Niemożliwe, żeby obawa przed skandalem nie miała żadnego wpływu na ich decyzję. Amber Heard walczyła z próbami jej zwolnienia i ostatecznie zagrała w garstce scen, ale nie wiadomo, co z tego zostanie utrzymane w montażu.