Gorr Bogobójca i stara miłość nie rdzewieje. Koniecznie zobaczcie nowe sceny z "Thor: Miłość i grom"

Christian Bale jako Gorr Bogobójca i Natalie Portman w roli Potężnej Thor wyszli pewnym krokiem na pierwszy plan nowego trailera "Thor: Miłość i grom". Produkcja w reżyserii Taiki Waititiego to kolejny tytuł należący do Marvel Cinematic Universe i być może ostatni raz, gdy będziemy mogli zobaczyć na dużym ekranie oryginalnego Thor w wykonaniu Chrisa Hemswortha. Wygląda jednak na to, że to będzie pożegnanie godne tej postaci.