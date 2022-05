W "Night Sky" Piotr Adamczyk wjeżdża na ekran w garniturze, ale jakby był cały na biało. Twórcy serialu Amazona wykorzystują aktora, niczym swoją tajną broń. Nasz rodak nie pojawia się często. Zobaczymy go na krótkie chwile jedynie w czterech z ośmiu odcinków. To wtedy właśnie wątek z jego udziałem nabiera odżywczej energii, bo przez resztę czasu jest boleśnie schematyczny. Zbudowano go bowiem na wyświechtanych kliszach thrillerów z sekretnymi stowarzyszeniami. Naszpikowano je elementami science fiction, ale nie sprawia to, że spoglądamy na nie przychylniej.



"Night Sky" to w rzeczywistości kilka seriali w jednym. Prócz podszytego fantastyką naukową thrillera, znajdziemy w nim również międzyplanetarną intrygę kryminalną i historię starzejącej się pary. Nie spodziewajcie się jednak fajerwerków, gdyż najlepiej sprawdza się ostatnia wymieniona linia fabularna. Holden Miller nie potrafi znaleźć właściwej drogi dla dwóch pozostałych. Wprowadza je jakby bez przekonania, a my tylko czekamy, kiedy wrócimy do losów Franklina i Irene, którzy ukrywają w szopie tajemniczy intergalaktyczny portal.