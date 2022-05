Andrzej Seweryn jako drag queen w nowym serialu Netfliksa. Zwiastun "Królowej" wygląda świetnie

W tytułową Królową wciela się Andrzej Seweryn, który - jak sam twierdzi, odegrał w serialu rolę życia, jednocześnie wcielając się w postać renomowanego paryskiego krawca, pedantycznego Sylwestra, oraz piękną, utalentowaną i doniosłą drag queen Lorettę, którą staje się na deskach teatru.



Pomimo złożonej sobie przed laty obietnicy, Sylwester decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od nieznanej dotąd, osiemnastoletniej wnuczki Izy (Julia Chętnicka). Wnuczka to charyzmatyczna i szczera do bólu dziewczyna, która pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o karierze kosmetyczki. W jej życiu najważniejsi są dla niej przyjaciele i matka Wiola, której usiłuje pomóc, sprowadzając wbrew jej woli na Śląsk Sylwestra. Iza ma nadzieję, że potrzebująca przeszczepu

matka przyjmie nerkę od nieznanego ojca, z którym nigdy wcześniej nie szukała relacji. W rolę Wioli - kobiety zdecydowanej, temperamentnej i bezkompromisowej - wcieliła się Maria Peszek.



Podróż Sylwestra w rodzinne strony przybierze nieoczekiwany obrót, zmuszając całą trójkę do zmierzenia się z przeszłością, tragedią, trudnymi wyborami, ale też sprawi, że dostaną szansę odbudowania straconych więzi.



Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun produkcji.