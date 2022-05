Jason Momoa nieco niespodziewanie stał się w ostatnich dniach najgorętszym nazwiskiem związanym ze sprawą "Johnny Depp kontra Amber Heard". Powołana przez prawników aktorki ekspertka ujawniła, że to właśnie Momoa wstawił się za nią, by Warner Bros. nie usuwał jej z filmu "Aquaman 2". To dosyć poważny cios dla fanów Deppa, bo wielu z nich miało nadzieję na cichy sojusz obu gwiazdorów. Tak bardzo, że zaczęli nawet hurtowo tworzyć fejki z udziałem filmowego Aquamana.



W najpopularniejszym z dotychczasowych Jason Momoa bierze udział za pomocą komunikatora wideo w procesie jako świadek. Z każdą kolejną sekundą coraz bardziej traci jednak powagę i zaczyna kpić z "incydentu kałowego" Amber Heard. Cała sala wkrótce wybucha niekontrolowanych śmiechem, podobnie jak Johnny Depp. Przedstawiona w nagraniu wizja jest autentyczna, bo to faktycznie Jason Momoa i sala sądowa, gdzie obywa się proces między eks-małżonkami. W rzeczywistości aktor z "Aquamana" wcale nie zeznawał. Wykorzystano po prostu którąś z jego wideokonferencji, zmontowano ze scenkami z Deppem, Heard i innymi uczestnikami posiedzeń, a na końcu dodano do tego własny dubbing.