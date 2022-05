"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" zaraz zniknie z HBO Max? Wiele wskazuje na to, że film będzie dostępny w serwisie tylko do 17 czerwca. Nie wiadomo na razie, czy i kiedy ponownie pojawi się na platformie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przekonać się, czemu jest to wersja lepsza niż to, co zaserwował nam Joss Whedon, to już ostatnia szansa, aby to zmienić. A przecież to nie jedyny tytuł usuwany z usługi w najbliższym czasie.