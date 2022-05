Dorota Masłowska rapuje w nowym kawałku. Wapniaki, to może być wasza Young Leosia

Motyle to nowy singiel Doroty. Za produkcję odpowiada Solar, a artystka reprezentuje label SBM A. Kawałek to nic innego jak to, w czym Masłowska jest najlepsza, a więc opowieść o sytuacji, która się wydarza, ale nie jest tylko anegdotką, a mówi coś więcej o ludziach. Jakiś ludziach, może innych, a może takich samych jak my. Tutaj mamy historię miłosną, ale jest też trochę pie*dolenia, więc trochę w nurcie kobiecego współczesnego rapu. I choć to brzmi, jakbym się nabijała, to taki nie jest. Wręcz przeciwnie, młode raperki nie boją się teraz bezkompromisowości i mówienia o własnej cielesności. Chcą zaznaczyć swoją obecność na swoich własnych zasadach.



Jasne, Dorota nie będzie nową Young Leosią ani Oliwką Brazil. I dzięki bogu. Nie zrozumcie mnie źle - lubię Young Leosię. Co prawda słabe jest to, że tworzy jakiś kawałek pod promocję napoju energetycznego, bo mam wrażenie, że to ogłupia dzieciaki niczym jakaś Ekipa Fraza i ich pranki. Ale jej album "Hulanki" mi siada, znam na pamięć Szklanki i Jungle Girl. Oczywiście jest to powodem podśmiechujek nawet moich kolegów z redakcji, bo "to nie jest muzyka", ale ok, boomer, give me a break. Masłowska ma szansę wbić się w potrzeby wapniaków (wiem, na bank już nikt tak nie mówi), którzy jeszcze nie czują się starzy, ale nie kumają za bardzo tych wszystkich TingTongów i tego, że ktoś przesadza z autotune'em.