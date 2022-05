BBC Player wchodzi do Polski. To dobra wiadomość dla wszystkich fanów BBC. Brytyjski nadawca od swoich początków kojarzy się z wysokiej jakości produkcjami - filmami fabularnymi, dokumentami, serialami, programami lifestyle'owymi czy treściami dla najmłodszych odbiorców. Wśród nich jest wiele kultowych dzisiaj tytułów, jak chociażby cieszący się niezwykłą popularnością "Doktor Who", którego przygód na polskich platformach VOD można ze świecą szukać.



Nie otwierajcie jednak szampanów. Nie jeszcze pewne czy wraz z wejściem BBC Player do Polski otrzymamy dostęp do wszystkich odcinków "Doktora Who". Na razie wiadomo jedynie, że wraz ze startem oferty platformy w naszym kraju dostaniemy możliwość obejrzenia ok. tysiąca godzin treści autorskich brytyjskiego nadawcy, a wśród nich będzie "Top Gear", "David Attenborough i cuda natury", "Morze Śródziemne: przyroda w potrzasku", "Trump podbija świat", czy "Allo 'Allo!".