Jason Momoa uratował Amber Heard rolę w "Aquamanie 2". Nie wiadomo, komu wierzyć

Arnold potwierdziła, że Warner Bros. planował zwolnić oryginalną odtwórczyni roli Mery. Za Amber Heard wstawili się jednak Jason Momoa i reżyser James Wan. Obaj mieli podkreślić swoje przywiązane do 36-letniej Amerykanki. Ich zdaniem po prostu musiała wystąpić w "Aquaman and the Lost Kingdom". Ta wieść z pewnością nie przypadnie do gustu przeciwnikom Amber Heard, którzy zebrali już ponad 4 mln podpisów pod petycją o jej zwolnieniu z produkcji. Wielu widzom marzy się, by w Merę wcieliła się zamiast niej Blake Lively. Wszystko wskazuje jednak na to, że nic podobnego nie będzie mieć miejsca.