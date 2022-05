Co dalej z X-Menami w filmach Marvela? To są możliwe scenariusze po "Doktorze Strange'u 2"

Tworzenie zupełnie nowego uniwersum trwałoby latami i potrzeba całej masy filmów i seriali, aby ludzi zaczął obchodzić los nowych postaci, gdy te wejdą w konflikt z Avengersami i spółką. Nie jest to jednak wcale konieczne, skoro Marvel dysponuje prawami do mutantów kupionych razem z wytwórnią Fox. Oni też mogą brać udział w adaptacjach "Avengers vs X-Men" albo "Secret Wars".



Nie jestem jednak co do tego pomysłu przekonany - jak to mówił swego czasu widzom Deadpool, X-Menom potrzeba grupy dziarskich dwudziestoparolatków, którzy będą mogli przez najbliższą dekadę nosić na barkach całą franczyzę. Dla wytwórni ta grupa bohaterów to prawdziwa żyła złota i lepiej z ekonomicznego punktu widzenia byłoby obsadzić w tych rolach nowych bohaterów na kolejne lata.