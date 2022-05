Po tym, co ostatnio działo się na planie 3. sezonu "Wiedźmina", Henry Cavill jest zmęczony niczym koń po westernie. Przez minione dwa tygodnie nagrywał bowiem sceny walk w malowniczych pejzażach elfickich ruin. Nowa odsłona netfliksowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego zapowiada się więc widowiskowo.



Henry Cavill na planie "Wiedźmina" nigdy się nie oszczędzał. Podczas zdjęć do 2. sezonu serialu Netfliksa, aktor doznał przecież kontuzji, biegając po torze przeszkód. Tym razem obyło się bez podobnych wypadków, ale dwa tygodnie filmowania scen walk, nieźle dały mu się we znaki.