"Powrót do liceum" przypomni wam wszystko, za co kochaliście licealne produkcje dla młodzieży. Hit Netfliksa, aktualnie najpopularniejszy film w serwisie, czerpie garściami ze starych czasów, kiedy na listach przebojów królowały Britney Spears i Destiny's Child. I robi to tak dobrze, że podbije serce każdego millenialsa, tęskniącego za "Wrednymi dziewczynami" czy "Legalną blondynką".



Muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem maniaczką komedii romantycznych dla nastolatków. Koniec lat 90. i pierwsze dziesięciolecie lat 2000 to był złoty okres, jeśli chodzi o filmy tego typu i muzykę. Do dziś zdarza mi się włączyć stare hity i wywijać do nich, kiedy nikt nie patrzy. Do dziś też zdarza mi się oglądać stare high school drama i z łezką w oku wspominać, kiedy po kryjomu z przyjaciółką oglądałyśmy na VHS-ach "Szkołę uwodzenia". To były czasy! Skoro już brzmię jak boomer, bo wszyscy millenialsi to boomerzy, zwłaszcza gdy używają słowa "boomer", mogę to powiedzieć na głos: "Powrót do liceum" Netfliksa skradł moje serce. I przypomniał mi, że to już nie wróci, bo nie ma czasów. Czy jakoś tak.



To mógł być hit albo kit. Ja jestem urzeczona, śmiałam się w głos nieraz i chcę więcej. Publiczność nie do końca jest tego samego zdania, bo - zarówno na Filmwebie jak i na IMDb - średnia ocena filmu to trochę ponad 5 na 10. Ale trzeba jasno stwierdzić: nowy film Netfliksa to ukłon w stronę pokolenia Y, a Z-tki mogą poczuć się nim trochę urażone niczym Bri Loves, jedna z bohaterek "Powrotu do liceum", która chce, żeby wszystko było inkluzywne, a koncept królowej i króla balu uważa za przestarzały i seksistowski.