"Tajne wojny" lub jeden wielki chaos. W którą stronę zmierza Marvel Cinematic Universe?

Dwa tygodnie po premierze najnowszego filmu Marvel Cinematic Universe można już oficjalnie powiedzieć, że doczekał się on dosyć mieszanego odbioru. Jako pojedynczy film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" spełnia się naprawdę dobrze, ale zawarte w tytule i sugerowane w materiałach promocyjnych szaleństwo nie nastąpiło. Produkcja Sama Raimiego nieszczególnie rozwija MCU i nie wytoczyła przed nim żadnej klarownej ścieżki na przyszłość. Oczywiście, gdyby chodziło tylko o jeden tytuł, to wszelkie narzekania można by schować głęboko do szuflady.



Rzecz w tym, że 4. faza MCU wygląda tak właściwie od samego początku. W internecie nie brakuje osób, które bronią Kevina Feige'ego i jego Marvel Studios. Ich zdaniem znajdujemy się niejako po ostrym resecie filmowego uniwersum. Niby mamy więc 4. fazą, ale w praktyce zaczynamy niejako od zera. Dlatego nie należy krytykować Marvela za brak powiązań między poszczególnymi produkcjami, bo po prostu jest jeszcze na to za wcześnie. Do pewnego stopnia rozumiem ten argument, ale moim zdaniem nie wytrzymuje on starcia z faktami.