Do pożaru doszło, gdy Jarosław Grzędowicz - również pisarz fantastyki - wyszedł po drewno do kominka. Kiedy wrócił, domek na działce już płonął. Nie był on w stanie przebić się do środka, aby uratować swoją żonę Maję Lidię Kossakowską. Tak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarza Łukasza M. Wiśniewskiego, prywatnie przyjaciela autorki.