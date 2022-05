"Doktor Strange 2" nowym królem box office w 2022 roku. Fani Marvela nadal są trochę naiwni

"Doktor Strange 2" już od swojego weekendu otwarcia zapowiadał się na wielki hit i z pewnością nie zawiódł oczekiwań Marvel Studios. Szefów firmy mogły nieco niepokoić nieco słabsze niż zazwyczaj oceny od widzów, ale spadek dochodów w kolejnych tygodniach od premiery nie był aż tak drastyczny, by mogło to pokrzyżować ostateczny cel. A tym z pewnością było zostanie najlepiej zarabiającym filmem 2022 roku. Do tej pory ten tytuł dzierżył "Batman" ze swoimi 768 mln dolarów. DC straciło więc koronę na rzecz Marvela.



Jak podaje Box Office Mojo, film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" po ostatnim weekendzie może się pochwalić wynikiem na poziomie 803 mln dolarów. W okresie pandemii COVID-19 tylko "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił więcej. Lwią część tamtych pieniędzy zgarnęło jednak Sony Pictures, a nie Marvel Studios. "Doktor Strange 2" dziś z dumą nosi więc tytuł najmocniejszej produkcji Disneya od początku koronawirusowych zawirowań. Co z tego wynika?