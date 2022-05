Johnny Depp nie wygra tego procesu. Możecie nie lubić Heard, ale zeznania świadków są bardzo mocne

Prawniczka Deppa, nowa ulubienica internautów - Camilla Vasquez - robi świetną robotę. PR-owo i aktorsko zarówno ona, jak i jej klient, dopięli wszystko na ostatni guzik. Vasquez dobrze operuje materiałami, które posiada - choć nagranie rozmowy Deppa z Heard (na którym gwiazdor obiecuje byłej żonie, że ta już więcej nie zobaczy jego oczu) w istocie nie dowidzi niczego, wykorzystano je znakomicie. Prawniczka zwróciła uwagę, że Depp dotrzymuje obietnicy i przez cały czas trwania procesu nie spojrzał na byłą żonę. Na wspomnianym nagraniu można też było usłyszeć, jak dawna partnerka gwiazdora płacze i błaga go, by ten przytulił ją na pożegnanie. Wkrótce okazało się, że to ona chciała spotkać się z Johnnym Deppem i zaprosiła go do swojego pokoju hotelowego.



Dodajmy do tego, że Depp doskonale wykorzystuje swoją pewność siebie i umiejętności aktorskie - zrobił show, które kupiło widownię. Co więcej, rzesza jego fanów jest ogromna - wielu z nich woli wierzyć, że ten wspaniały aktor, odtwórca ich ulubionych ról, to na pewno fajny gość i nigdy nie zrobiłby nic złego. W połączeniu z tym znakomitym występem w sądzie, trudno się dziwić, że ma publiczność w garści.



Jego była żona, która nigdy nie cieszyła się sympatią widzów, nie miała szans. Przyłapano ją na kłamstwach, a do tego nie zgłaszała rzekomych pobić na policję. Część jej obecnych zeznań stoi w opozycji do tego, co sama twierdziła wcześniej - tym wszystkim utrudniła walkę o swoje innym, prawdziwie poszkodowanym kobietom. Dodatkowo jej adwokatka często partaczy robotę i sprzeciwia się własnym pytaniom.



Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaką osobą jest Heard i jak wiele okropnych rzeczy narobiła w przeszłości, proces toczy się o zniesławienie Deppa - czyli o to, czy jego była żona kłamała, zarzucając mu stosowanie przemocy wobec niej. A nowe zeznania mogą przyczynić się do pogrążenia aktora.