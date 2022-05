Oto "Heavy Metal" XXI wieku. "Miłość, śmierć i roboty" to antologia animacji dla dorosłych, w której łączą się różne stylistyki, poetyki i estetyki. Producenci (m.in. Tim Miller i David Fincher) zaprosili do współpracy nad projektem wyjątkowych twórców, a każdy z nich dał z siebie wszystko, aby przykuć nas do ekranu. Chyba im się to udało, skoro to już trzecia część serialu.



Serial już na Netfliksie.