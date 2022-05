Trzeci album Stylesa to zdecydowanie najlepszy krążek w jego dorobku i jedna z płyt, która będzie muzyczną esencją tych wakacji. To 13 przemyślanych numerów, do których będziemy chętnie wracać i które idealnie nadają się jako podkład muzyczny letnich uniesień i smutków. Są wśród nich klasyczne hity, romantyczne ballady, rockowe eskapady, numery zabierające nas w podróż i takie, które pomogą się zrelaksować na leżaku lub hamaku. "Harry's House" to naprawdę świetny materiał dla wszystkich, którzy cenią sobie wokal i styl artysty.