Tegoroczna Eurowizja miała być naszym największym triumfem na tej imprezie od bardzo dawna. Krystian Ochman jako pierwszy polski reprezentant od pięciu lat dostał się do finałowej części konkursu, co błyskawicznie przyniosło mu to ogólnonarodową sławę. Szanse na zwycięstwo artysty nie były zbyt wysokie, ale i tak poradził sobie naprawdę dobrze. Szkoda tylko, że od tygodnia znacznie mniej mówi się o Ochmanie, a więcej o eurowizyjnych skandalach związanych z Polską.



Najpierw duże poruszenie wywołał brak głosów na nasz kraj ze strony ukraińskich jurorów, a chwilę później jak grom z jasnego nieba spadła informacja o rzekomym spisku zawiązanych przez Polskę razem z Azerbejdżanem, San Marino, Czarnogóry, Gruzji i Rumunii. Przedstawiciele tych państw mieli umówić się na to, komu przekażą swoje głosy. Europejska Unia Nadawców wychwyciła nieprawidłowości i zastąpiła wybory jurorów z tych krajów uśrednionymi rezultatami opartymi na głosach z poprzednich lat. Ten gest rozpoczął otwartą wojnę między EBU a TVP Jacka Kurskiego.