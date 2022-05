Tak być musiało. "Night Sky" weszło w piątek na Amazon Prime Video i dzięki Piotrowi Adamczykowi z miejsca podbiło listę najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Jeśli dalej będziemy go tak tłumnie oglądać, być może utrzyma się tam przez kilka tygodni, jak do niedawna "Zaginiony symbol", a jeszcze wcześniej "Reacher". Pokażmy w ten sposób Polakowi, że wspieramy go w jego międzynarodowej karierze.