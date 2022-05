Netflix dawał w przeszłości zielone światło wielu dziwacznym produkcjom, ale z czymś tak absurdalnym jak "Powrót do liceum" chyba nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Komedia z Rebel Wilson w roli głównej dotyczy byłej czirliderki, która w wyniku fatalnego wypadku zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu nie ma zamiaru rozpocząć dorosłego życie i zamiast tego w wieku niemal 40 lat udaje się z powrotem do liceum. I voila - mamy globalny hit.



Wynik: 59 punktów