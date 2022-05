Ach ta polska rodzina. Jest ona równie delikatna, co nasze uczucia religijne. Według prezesa Centrum Życia i Rodziny godziła w nią już polityka Unii Europejskiej, przez co zakazywał samorządom, uginać się pod naciskami Brukseli, aby zrezygnować z uchwał anty-LGBT. Teraz Paweł Ozdoba powraca z kolejnymi błyskotliwymi przemyśleniami, atakując popkulturę.



Podczas zorganizowanej przez siebie konferencji "Nierozerwalność małżeństwa - studium upadku wartości" Paweł Ozdoba narzekał na rozpad wartości rodzinnych w naszym kraju. W trakcie swojego przemówienia wskazał nawet winnych takiego stanu rzeczy. W dużej mierze odpowiada za niego "Moda na sukces". Nie, cudzysłów jest na swoim miejscu. Nie chodzi bowiem o to, że ludzie chcą zarabiać i pracować, zamiast wychowywać dzieci, tylko operę mydlaną, która swego czasu podbijała serca telewidzów.