4. sezon "Stranger Things" zaczyna się krwawo. To będzie widowisko na miarę kinowego hitu

Nowy sezon serialu będzie - jak wiele innych na Netfliksie - podzielony na dwie części (tutaj - dwa tomy). Tym razem dojdzie jednak do dość nietypowego podziału. Tom 1, który ukaże się 27 maja, będzie zawierał siedem pierwszych odcinków - pozostałe pojawią się w tomie drugim, który do biblioteki platformy zostanie dodany 1 lipca. 9 epizodów sumarycznie będzie trwać około 13 godzin - odcinek 7. to 1 godzina 38 minut, odcinek 8 - 1 godzina 25 minut, tymczasem odcinek 9 to imponujące dwie i pół godziny! Twórcy obiecywali dłuższe epizody, ale finału o takich rozmiarach chyba nikt się nie spodziewał (choć budżet mówi sam za siebie). Miejmy nadzieję, że oznacza to obfitość świetnych wątków i znakomitą historię, nie zaś ogrom zapychaczy i nudy. Póki co niektórzy szczęśliwcy widzieli już 1. odcinek - i byli zachwyceni.