Patryk Vega czuje się niedoceniany w Polsce. Światową karierę zacznie od filmu o Putinie

Patryk Vega wierzy, że w Polsce sięgnął już sufitu. Zrobi jeszcze kilka filmów, a potem ruszy na podbój świata. Jego ostatnią produkcją w rodzimym języku ma być "Autobiografia", a potem to będzie już kręcił tylko po angielsku. Zdradził właśnie, że wybrał temat na swój pierwszy zagraniczny tytuł. "The Vor in Law" ma opowiadać o Władimirze Putinie.



Nie, nie spodziewajcie się zwyczajnej biografii. Wszyscy przecież dobrze wiemy, że Patrykowi Vedze w duszy grają przede wszystkim motywy mafijne. Dlatego to przez nie ma zamiar przefiltrować historię Władimira Putina. "The Vor" w tytule oznacza bowiem kogoś na kształt ojca chrzestnego w rosyjskiej mafii.