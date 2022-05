Czekacie na nowe "Stranger Things", ale dotychczasowe sezony oglądaliście już tyle razy, że wyrwani ze snu w środku nocy możecie opowiedzieć, co dzieje się w którym odcinku? Nie wiecie więc co obejrzeć na Netfliksie, bo oferta platformy was przytłacza? Spokojnie. Serwis znalazł rozwiązanie dla niezdecydowanych. Po odtwarzaniu losowym wprowadza nowe funkcje mające pomóc wam znaleźć nowy ulubiony tytuł.



Na urządzeniach z systemem Android w aplikacji Netfliksa można korzystać z odtwarzania losowego. Funkcja ta wybiera za użytkownika film lub serial do obejrzenia. Do tej pory było to jedyne udogodnienie dla niezdecydowanych, którzy gubią się w ofercie platformy. Teraz to się zmieniło i doszły kolejne. Jedno z nich z pewnością ucieszy rodziców.