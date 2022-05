Czy to jest jedyne kryterium, przez które powinniśmy oceniać ten sezon? Oczywiście nie. Przy wszystkich moich obiekcjach do poprzedniej odsłony, jestem w stanie trzeźwo ocenić, że zawierała ona w sobie więcej ciekawych pomysłów i chęci do powiedzenia czegoś znamiennego. Tylko co z tego, jeśli większość odcinków była diabelnie nudna? Debiutująca dzisiaj 3. część wraca do pewnego stopnia do heavy metalowych korzeni serii. Jest krwawo, często odjechanie, to po prostu brutalna jazda bez trzymanki.