Wiem już, kto zabił Sarę w serialu Netfliksa. Wyjaśnienie tej zagadki jest tak głupie, że mnie zmiażdżyło

Na początku widzimy... otwarty grób Sary. Czy to możliwe, że dziewczyna żyje? Alex wciąż szuka odpowiedzi, a wszystkie tropy prowadzą do projektu Meduza. Wkrótce okazuje się, że Sara wcale nie zginęła w wypadku ze spadochronem - przeniesiono ją do placówki tej organizacji, gdzie przeprowadzono na niej przerażające eksperymenty, by "wyleczyć" jej schizofrenię.



Przetrzymywano ją tam miesiącami. W miarę rozwoju serii wychodzi na jaw, że kierujący projektem dr Reindaldo (w tej roli... Jean Reno) próbuje opracować "lekarstwo" na schizofrenię i homoseksualizm. Chema pada ofiarą tego samego zabiegu - trafia do Meduzy i jest tam torturowany pod pozorem rehabilitacji w związku ze swoją orientacją seksualną.



W macki Meduzy wpadła też Lucia - podobieństwo kobiety do tytułowej nieboszczki (wygląda identycznie jak ona) nie jest przypadkowe. Dowiadujemy się, że jest ona w rzeczywistości… (werble) córką Sary - Sara była bowiem w pierwszym miesiącu ciąży w chwili wypadku ze spadochronem.



Z kolei Cesar łączy siły z Aleksem - razem porywają i przesłuchują Tonyę, lekarkę Meduzy - chcą znaleźć ich placówkę i dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z Sarą.



W końcu Alex dostaje odpowiedź, której poszukiwał - i my również. Kto zabił Sarę? Otóż... Sara zabiła się sama - dźgnęła się nożem, wybierając śmierć zamiast wegetację w roli szczura laboratoryjnego. Wściekły Alex przeprowadza szturm na Meduzę, poszukując doktora Reinaldo. W ramach ostatecznej zemsty zabija Reinaldo za pomocą tego samego urządzenia do porażenia prądem, którego lekarz używał na swoich pacjentach.



Cesar, wciąż chcąc zadośćuczynić, bierze na siebie winę za śmierć Reinaldo i Abla. Dodatkową motywacją do działań Cesara jest zdiagnozowany rak trzustki, informację o którym zatrzymał dla siebie (zostało mu już niewiele życia). Z kolei przyrodnia siostra Sary, Marifer, która wcześniej wyznała Aleksowi, że przecięła spadochron, zmarła - obrażenia, które odniosła w poprzednim sezonie, okazały się śmiertelne. Ostatecznie córka tytułowej postaci - Lucia - zostaje pod troskliwą opieką Aleksa.



I to by było - całe szczęście - na tyle.