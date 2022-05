Co będziecie oglądać w weekend? Piątek to idealny moment, żeby rozeznać się w nowościach takich platform jak Netflix, Player, Polsat Box Go czy HBO Max. A przecież swoje asy w rękawie na ten moment szykują też zawsze kina i klasyczna telewizja. Na dużym ekranie zadebiutują m.in. "Książę" i "Złoto", ale największym hitem weekendu będzie zapewne nowy sezon antologii "Miłość, śmierć i roboty".