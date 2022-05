Ale wiecie co jest w tym najzabawniejsze, co zaznaczyłam wcześniej? Nawet nie to, że fandom kręci aferę i ma boleści pod lędźwiami, bo być może czarnoskóra aktorka zagra czarodziejkę, którą opisywano jako białą (mam nadzieję, że na castingu ćwiczą też Wingardium Leviosa, a nie, to nie ta magia). A to, że fani zachowują się, jakby ogłuchli, oślepli i mieli spory problem z wyciąganiem wniosków. Fakt, że są to głównie dorośli faceci nie napawa mnie optymizmem o dalsze losy planety i każe zapytać: jak to możliwe że od tylu lat żyjemy w patriarchacie? Tak, wiem, to nie pytanie na tę dyskusję.



Czy serio nie zauważyliście, jakim serialem jest "Wiedźmin" Netfliksa? To nie słowiańska opowieść przeniesiona na ekran telewizyjny, która jest odwzorowaniem książki. To produkcja bazująca wielokrotnie bardzo luźno na twórczości Sapkowskiego, która stworzona jest pod współczesnego widza. Burzenie się co i rusz o to, że nie będzie "tak jak w książce" jest śmieszne. Nie przekonały was dwa sezony, że będzie inaczej, niż byście chcieli? Czas się z tym pogodzić i zrozumieć, że to nie musi być serial dla was. Nikt wam tego, po prawdzie, nie obiecał. To wasze fanowskie serca podpowiedziały wam, jaki powinien być "Wiedźmin". Oczekiwania powstały z miłości do cyklu Sapkowskiego i jest to zrozumiałe, ale też dość naiwne. Podnoszenie larum za każdym razem, tym bardziej na podstawie niepewnych informacji, jest walką z wiatrakami.



"Wiedźmin" Netfliksa może nie być dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. I ma prawo ci się to nie podobać. Szkoda tylko, że fandom wylewa rasistowskie szambo, walcząc o tytuł, który miał jednoczyć poróżnione rasy. Czytaliście, prawda?



* Zdjęcie główne: Margarita Laux-Antille w grze "Wiedźmin"