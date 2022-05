Disney+ już za niecały miesiąc wejdzie do Polski i to jest super informacja. Dostaniemy dostęp do wszystkich filmów i seriali należących do MCU czy "Star War"s. Nie mogę się doczekać tego momentu, ale są platformy, których pojawienie się w naszym kraju wywołałoby u mnie większy dreszczyk emocji. Bardzo chętnie płaciłbym za dostęp do horrorów Shuddera i kultowego kina na Arrow Player. Darmowym Tubi również bym nie pogardził.