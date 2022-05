Obraz ostry jak humor w "The Office PL". Na Canal+ online wjechały nowe kanały i treści w 4K

Canal+ się nie obija. Jego serwis streamingowy rośnie w siłę, bo oferta 4K od Canal+ online właśnie się powiększyła o kilka kanałów telewizyjnych oraz filmy, seriale i programy w bibliotece VOD. Co jednak najlepsze, nie trzeba wnosić za to żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy odpalić platformę i cieszyć się nowymi doznaniami wizualnymi.



Jeśli cenicie sobie wysoką jakość obrazu, oferta Canal+ online skierowana jest właśnie do was. Oto właśnie do oferty kanałów telewizyjnych w 4K dołączyło Canal+ 4K Ultra HD i Eleven Sports 1 4K. Do tego wybrane produkcje takie jak "Powrót", "The Office PL", czy "Planeta Singli. Osiem historii" właśnie pojawiły się wśród tytułów dostępnych z ostrym jak brzytwa obrazem.