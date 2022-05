To ptaki? To samoloty? Nie, to... Wonder Twins? Superman ostatni raz widziany był w "Lidze Sprawiedliwości", a "Batman" narobił ostatnio szumu w box offisie i na HBO Max. Chociaż DC ma bogaty katalog popularnych superbohaterów, WarnerMedia jakiś czas temu postanowiło, że to dobry moment, aby dać fanom film o tych trzecioligowych postaciach. Choć o Zanie i Jayni pamiętają co najwyżej najbardziej zagorzali miłośnicy komiksów wydawnictwa.



Wonder Twins nie są może kompletnymi noname'ami, ale do prawdziwych gwiazd DC nie mają co startować. Po raz pierwszy pojawili się w animacji Hanna-Barbery w 1977 roku. Potem zadebiutowali w komiksach. Od tamtej pory superbohaterskie rodzeństwo zaliczyło gościnne występy w "Teen Titans, Go!", "Smallville" czy "The Flash". Nie udało im się jednak zdobyć takiej popularności, jak wielu innym postaciom z katalogu DC. W lutym tego roku WarnerMedia chciało jednak, aby dla HBO Max powstał film z Zanem i Jayną w roli głównej. Właśnie wtedy wielu z was zaczęło drapać się po głowie i zastanawiać się, kto to w ogóle jest.