Wraca ukochany superbohaterski serial Netfliksa. "The Umbrella Academy 3" to jazda bez trzymanki

Nie tak dawno pisałem na naszych łamach, że rolę najlepszego VOD dla produkcji superbohaterskich przejął Amazon Prime Video. Już w czerwcu będziemy mieli okazję zweryfikować, czy nic się w tym temacie nie zmieniło. Nowych sezonów doczekają się bowiem dwa niezwykle popularne seriale - "The Boys" od Prime Video oraz produkowana przez Netfliksa "The Umbrella Academy". Adaptacja hitowej powieści graficznej Gerarda Waya i Gabriela Ba'ego otrzyma nowe odcinki po niemal dwuletniej przerwie.



Druga część "The Umbrella Academy" trafiła na platformę Netflix w lipcu 2020 roku i zgarnęła w większości niezwykle entuzjastyczne reakcje. Problemy związane z pandemią koronawirusa oraz coming out Elliota Page'a sprawiły jednak, że fani długo musieli wykazać się cierpliwością. Było to tym trudniejsze, gdyż kontynuacja "The Umbrella Academy" zakończyła się sporych rozmiarów twistem. Na horyzoncie pojawili się powiem członkowie tajemniczej Akademii Sparrow. Opublikowany właśnie trailer potwierdza, że to wokół konfliktu z tą grupą kręcić się będzie akcja 3. sezonu.