"Riverdale" oficjalnie dobiega końca. Fani serialu do końca mieli nadzieję, ale The CW zdecydowało się zakończyć telewizyjny hit wraz z 7. sezonem. Do tytułowego miasteczka wybierzemy się więc jeszcze tylko raz, na początku 2023 roku. Na pocieszenie wypada podkreślić słowa szefa stacji, który podając tę smutną dla wielu informację, zapewnił, że będzie to godne pożegnanie z serią.



"Riverdale" bawi sporą rzeszę widzów od stycznia 2017 roku, kiedy to zadebiutował pierwszy odcinek serialu na podstawie komiksów Archie Comics. Wtedy to zaczęła się fascynująca przygoda w tytułowym miasteczku, gdzie pewnego dnia ginie nastolatek z wpływowej rodziny. Od tamtej pory sporo się w fabule wydarzyło i Riverdale dawno przestało być miejscem niczym z obrazka. Produkcja oczywiście nie zawsze trzymała wysoki poziom, ale ciągle cieszyła się popularnością.