Telenowela dla niepoznaki nazywana procesem o zniesławienie, jaki Johnny Depp wytoczył Amber Heard, rumieńców nabrała już na samym początku. Można jednak było się spodziewać, że z czasem stanie się coraz bardziej żenująca i monotonna. Obie strony przerzucają się oskarżeniami o niewłaściwe zachowania. On podobno zgwałcił ją butelką, ona wypróżniła się na ich wspólne łóżko. On ją bił, ona kłamała m.in. na temat swoich siniaków.



Johnny Depp wysłuchiwał ataków prawników byłej żony o tym, jak nadużywał narkotyków, a Amber Heard musiała zaprzeczać oskarżeniom, że sama go wielokrotnie uderzyła. I tak to się toczy od kilku tygodni. Większa część opinii publicznej zdaje się w tym momencie stać za Deppem i szuka wszelkich dowodów na zakłamanie Amber Heard. Podziwiam ich cierpliwość, bo sam już jej nie mam. W moich oczach ta rozprawa najpierw przemieniła się w farsę, a teraz działa na zasadach chleba i igrzysk. Stało się to wręcz ohydne, bo ileż można słuchać wzajemnego wywlekania brudów i oskarżeń nawet o rzekomą próbę zabójstwa.