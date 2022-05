Rodzice nie mają łatwo - a to straszą ich jakimś niebieskim wielorybem, a to zabawą w słoneczko, albo cały na biało wjeżdża ksiądz Natanek i demonizuje Hello Kitty. Nawet Harry Potter to wcielenie zła. Teraz pojawił się Huggy Wuggy. I co z tym fantem zrobić? Jak zawsze - nie dać się zwariować, bo odcinanie dzieci od wszystkiego i nadmierna kontrola może mieć odwrotny efekt od zamierzonego i by wysnuć taki wniosek wcale nie trzeba oglądać odcinków "Black Mirror". Huggy Wuggy ma przerażająca facjatę, ale lalki Monster High też. Warto nie popadać w panikę i być świadomym, jakie treści konsumują nasze dzieci. W gruncie rzeczy po to, by taki Huggy Wuggy nie skonsumował ich, dobierając im się do gardeł.